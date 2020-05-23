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مجلس الدولة يدعو الرقابة الإدارية للتحقيق مع الأوقاف

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال مجلس الدولة، في بيان له، إنهم فوجئوا بإعلان عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال من جانب الهيئة العامة للأوقاف، واصفا إياها بأنها جهة غير مختصة بتحديد ثبوت الأهلة، وكذلك من البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس رئاسة الوزراء، استنادا على إعلان الهيئة.

وأكد البيان، أن القانون أسند لدار الإفتاء اختصاص تحديد ثبوت الأهلة، وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلمين وعباداتهم، واصفا ما حدث بأنه تجاوز للقانون وتعدي على جهات ذات اختصاص”، واصفا ذلك بأنه مدعاة للفوضى والهرج وإحداث فتنة وبلبلة”، بحسب البيان، مطالبا بالتحقق من خلفيات الموضوع.

واستكرت إفتاء طرابلس‬، ما وصفته بـ  “تلاعب المجلس الرئاسي بشعائر المسلمين وأعيادهم” عندما نشر بصفحته الرسمية، الجمعة، أن العيد يوم الأحد نقلًا عن هيئة الأوقاف، متعديًا بذلك على اختصاص الدار ⁧.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • مجلس استشارى ليس لديك أى صفة فى تقديم شكوى ضد الهيئة أما دار افتاءك انت ومن فيها فلا يستمع لكم أحد لانكم غاصبين للسلطة وإرهابيين ومجرمين ولصوص وحرامية وبالتالى لا يلتفت الى كلامكم لانه غير منتج وضرب فى غير مضرب

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