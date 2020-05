مديرية أمن بنغازي: القبض على تشكيل عصابي متخصص في سرقة المنازل

أعلنت مديرية أمن بنغازي، السبت، عن تمكن قسم شرطة النجـدة

من إلقاء القبض على تشكيل عصابي متخصص في سرقة منازل المواطنين.

وأوضحت المديرية في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه بعد ورود شكاوي من المواطنين في أكثر من منطقة بتعرضهم

لسرقة منازلهم، قام رئيس قسم شرطة النجدة بتكليف وحدة التحري والقبض، وعلى الفور تم

التحري وجمع المعلومات حيث تبين بأن هذه السرقات قام بها تشكيل عصابي مسلح متخصص في

سرقة المنازل عليه تم تشكيل فريق عمل من وحدة التحري والقبض، وتم إعداد كمين، وبهذا

الكمين المحكم تم ضبط شخص من هذا التشكيل وبالاستدلال معه اعترف بقيامه بالسرقات هو

وباقي التشكيل.

وأضافت المديرية أنه تم التحري وإعداد كمائن محكمة وضبط باقي

التشكيل بأماكن مختلفة، حيث اعترف جميع عناصر التشكيل بقيامهم بسرقات وبمكان وجود بعض

المسروقات، مشيرة إلى أنه تم إعداد محضر لعناصر التشكيل وإحالته للنيابة العامة.

