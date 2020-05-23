الثني يجتمع مع مدراء المستشفيات والمراكز الطبية

استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، مدراء المستشفيات التعليمية والعامة، ومدراء المراكز الطبية والتخصصية بمختلف مناطق شرق ليبيا، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، بمقره في مدينة بنغازي.
واطلع الثني، خلال الاجتماع على سير العمل بمختلف المستشفيات التعليمية والعامة والمراكز الطبية والتخصصية بمختلف مناطق سيطرة الحكومة، مثمنا الجهود المبذولة من كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالقطاع الصحي في الوقت الراهن.
واستمع رئيس الحكومة الليبية، لشروح حول أبرز الصعوبات التي تواجه المستشفيات التعليمية والعامة والمراكز الطبية والتخصصية من نقص في الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.
أوضح المدراء، خلال الاجتماع أن حجب مخصصات الباب الثاني والثالث ومخصصات بند التحسين والتطوير من الميزانية العامة للدولة منذ ثمانية أشهر، جعل من كافة المستشفيات والمراكز الطبية عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية المثلى للمواطنين المحتاجين للخدمة.
ودعا مدراء المستشفيات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، ورئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، التدخل لدى مصرف ليبيا المركزي لتسييل هذه المخصصات وفقا لقانون الميزانية الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب.
وأكد مدراء المستشفيات والمراكز الطبية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، ومسؤولوا جهازي الإمداد الطبي والإسعاف والطواريء، إخلاء مسؤوليتهم تجاه التأخير في صرف المخصصات المالية لهذه المؤسسات الطبية ما ينذر بانهيار الخدمة.
ودعا المدراء، الجهات القضائية التحقيق في الأمر باعتباره يهدد حياة وسلامة المرضى داخل المؤسسات الصحية، منددين بعدم صرف المخصصات المالية من قبل مصرف ليبيا المركزي رغم اعتماد قانون الميزانية للعام 2020 ميلادي، منذ نحو خمسة أشهر، مؤكدين أن التأخر في الصرف له نتائج لا يمد عقباها.
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