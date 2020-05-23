أفادت كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش، السبت، بتعرض
تمركزات قوات الوفاق في مدينة غريان لقصف جوي.
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أفادت كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش، السبت، بتعرض
تمركزات قوات الوفاق في مدينة غريان لقصف جوي.
The post قصف جوي يستهدف قوات الوفاق في مدينة غريان appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
لابد من دك الخوان بغريان يوميا ولا يهنؤ يوما ولا يرتاحوا ابدا حتى القضاء عليهم نهائيا لانهم خونة باعوا الوطن للأتراك والتنظيم الارهابى المتمثل فى خوان المفلسين .
ك
الله يقويكم .دون راحه او هدنه او التبرع بانسحاب . فعلا مؤيدينكم يحتاجون لنصر مزلزل فى مكان ما او تحرير مدينه مهمه . نصر يعترف به الاعداء . لاعادة الثقه ورفع المعنويات . حررو غريان او ضرب متزامن لكل ماهو تركى .
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