الجيش يستعيد السيطرة على بلدة الشقيقة

أفادت كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش، السبت، بتمكن قوات الجيش

من استعادة السيطرة على بلدة الشقيقة.

