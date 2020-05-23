أفادت كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش، السبت، بتمكن قوات الجيش
من استعادة السيطرة على بلدة الشقيقة.
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أفادت كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش، السبت، بتمكن قوات الجيش
من استعادة السيطرة على بلدة الشقيقة.
The post الجيش يستعيد السيطرة على بلدة الشقيقة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
الحمد لله وكان حقا علينا نصر المؤمنين فضلا عن قوله تعالى وما النصر الا من عند الله فاللهم يا رب اهزم المرتزقة والمليشيات وانصر بفضلك جنود وضباط الجيش والشباب المساند لهم لأنهم على حق وربى يحفظهم غانمين سلامين بعونه تعالى .
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