داخلية الوفاق تطالب المواطنين الإلتزام بحظر التجول طيلة أيام عيد الفطر

نوّهت الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، إلى كافة المواطنين بضرورة التقيد بالعليمات الصادرة بشأن الحظر الكلي طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك, بناءً على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 348 لسنة 2020م بشأن تمديد حظر التجول.

وأصدرت الغرفة تعليماتها لمديريات الأمن بالمناطق والأجهزة الأمنية المشاركة في خطة الإجراءات والتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجدة بضرورة التشديد على المخالفين للحظر وحجز مركباتهم الآلية.

وطالبت الوزارة، المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ هذا القرار والذي يأتي في المقام الأول للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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