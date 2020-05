أفادت مصادر إعلامية، السبت، بقيام مسلحين باختطاف الحاج

عبد السلام أبوشناف البالغ من العمر 92عامًا، وابنيه الطاهر وأبوشناف، من منزلهم بمنطقة

القداحية.

