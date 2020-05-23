محطة تحلية المياه في طبرق تشهد زيادة في إنتاجها خلال 24 ساعة الماضية

صرّح مدير محطة تحلية المياه في مدينة طبرق، محمد رزق، أن إنتاج المحطة خلال 24 ساعة الماضية، بلغ 36.561 الف متر مكعب من المياه يومياً، وهو إنتاج لم تصله المحطة، منذ عامين ويرجع ذلك إلى تفاني وإخلاص العاملين فيها في غياب الرواتب.

وأوضح رزق في تصريحه، للمكتب الإعلامي لبلدية طبرق، أن دعم ووقوف البلدية، عبر توفير ما يلزم، ساهم في زيادة إنتاج المحطة.

وأعلن مدير محطة تحلية المياه في مدينة طبرق، أنه سيتم إيقاف المحطة لمدة 10 أيام بعد عيد الفطر، لإجراء صيانة مبرمجة لصيانة الغلايات وغيرها من الصيانات المهمة، وسيتم التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي قبل إيقاف المحطة.

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