أفادت مصادر إعلامية، السبت، بقيام مسلحين باختطاف الحاج

عبد السلام أبوشناف البالغ من العمر 90عامًا، وابنيه الطاهر وأبوشناف، من منزلهم بمنطقة

القداحية.

وقال نجل الحاج عبد السلام إنه بعد أسبوع من خطف أخيه

عبد المطلب أبوشناف، وابتزاز العائلة لدفع مبالغ مالية لإطلاق سراحه، وبعد تقدم العائلة

بشكوى لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، وبعد إعطائهم

كل العهود والضمانات بعدم تعرض العائلة لأي مضايقات مرة أخرى، قامت مليشيات مسلحة من

مصراته وداهمت منزل العائلة وخطفت اثنين من إخوته ووالده واقتادتهم لمكان مجهول.

The post بعد أسبوع على خطف أحد أفراد العائلة.. مسلحون يختطفون 3 من عائلة أبوشناف بالقداحية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24