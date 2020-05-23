السلمي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

طالب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، عبر رسائل وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.

السلمي طالب كذلك مجلس الأمن بإلزام كافة الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار، وذلك لحماية المدنيين وتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن ليبيا تعيش أوضاعا إنسانية صعبة في ظل جائحة كورونا والحصار المفروض على بعض المدن، واستمرار العمليات العكسرية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين، وما صاحبها من عمليات انتقامية.

وأضاف السلمي أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة في ليبيا، مطالبا الأمم المتحدة بإيقاف التدخلات الخارجية.

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