الشركة العامة للكهرباء تعلن عودة التيار الكهربائي إلى مدينة الرحيبات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن فنيي ومهندسي الشركة، قاموا بإرجاع التيار الكهربائي لمدينة الرحيبات المركز، بعد انقطاع دام لساعات، بسبب إنفجار رأس كابل ضغط عالي 11كيلو فولت في المحطة الجاهزة مصنع الملابس ، بعد جهودهم لإصلاح الأعطال الناجمة عن التفجير.

وفي وقت سابق، قامت فرقة الكوابل، بأعمال الصيانة شملت إجراء وصلة ضغط عالي خروج من محطة 30KVA حي السراج إلى محطة الجاهزة المنهل.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى صيانة وترجيع الأسلاك المسروقة على خط “خلة فارس” تقدر بمسافة 600 متر وتركيب عدد ” 2 ” أعمدة مكسورة، وتمت كافة أعمال الصيانة من قبل فرقة الخطوط بدائرة توزيع الحي الصناعي.

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