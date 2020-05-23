القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة منازل المواطنين في بنغــازي

بعد ورود شكاوى من المواطنين إلى مديرية أمن بنغازي في أكثر من منطقة تفيد بتعرض منازلهم للسرقة تم تكليف وحدة التحري والقبض وعلى الفور تم التحري وجمع المعلومات حيث تبين أن هذه السرقات قام بها تشكيل عصابي مسلح متخصص في سرقة المنازل وتم إعداد كمين وضبط شخص من هذا التشكيل وبالاستدلال معه اعترف بقيامه بالسرقات هو وباقي العصابة.

وكانت المناطق تعرضاً للسرقة هي (بودزيرة_اللثامة_سيدي خليفة_شارع المركبات) وتم ضبط باقي التشكيل بأماكن مختلفة وتعرضت المجموعة لمقاومة عنيفة أدت الى إصابة بعض الأعضاء اثناء إعداد الكمائن.

واعترف أفراد التشكيل بقيامهم بعدد من السرقات بعد التأكد من خلو المنازل من ذويها، كما كشفوا عن مكان وجود بعض المسروقات مخبأة في منزل فارغ يخص احد الدواعش والتي تم التنسيق مع النيابة وتحريزها والانتقال بها للقسم كما تم ضبط وتحريز المركبات التي يقومون باستعمالها لممارسة اعمال السرقة بقوة السلاح عليه تم اعداد محضر وإحالته للنيابة العامة والآن جميعهم في قبضة العدالة.