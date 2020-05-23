القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة منازل المواطنين في بنغــازي

بعد ورود شكاوى من المواطنين إلى مديرية أمن بنغازي في أكثر من منطقة تفيد بتعرض منازلهم للسرقة تم تكليف وحدة التحري والقبض وعلى الفور تم التحري وجمع المعلومات حيث تبين أن هذه السرقات قام بها تشكيل عصابي مسلح متخصص في سرقة المنازل وتم إعداد كمين وضبط شخص من هذا التشكيل وبالاستدلال معه اعترف بقيامه بالسرقات هو وباقي العصابة.
وكانت المناطق تعرضاً للسرقة هي (بودزيرة_اللثامة_سيدي خليفة_شارع المركبات) وتم ضبط باقي التشكيل بأماكن مختلفة وتعرضت المجموعة لمقاومة عنيفة أدت الى إصابة بعض الأعضاء اثناء إعداد الكمائن.
واعترف أفراد التشكيل بقيامهم بعدد من السرقات بعد التأكد من خلو المنازل من ذويها، كما كشفوا عن مكان وجود بعض المسروقات مخبأة في منزل فارغ يخص احد الدواعش والتي تم التنسيق مع النيابة وتحريزها والانتقال بها للقسم كما تم ضبط وتحريز المركبات التي يقومون باستعمالها لممارسة اعمال السرقة بقوة السلاح عليه تم اعداد محضر وإحالته للنيابة العامة والآن جميعهم في قبضة العدالة.
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