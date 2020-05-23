نقص حاد في الوقود بمحطات مدينة سرت

تشهد مدينة سرت نقصا للوقود بكافة المحطات المنتشرة بالمنطقة وضواحيها التي تبلغ أكثر من عشرين محطة.

وتشهد المحطات ازدحاما كبيرا أمامها لطوابير السيارات بشكل غريب بالرغم من وصول شاحنات الوقود بنزين للمحطات بشكل يومي لأكثر من ست شاحنات وان عبوة كل شاحنة 400 ألف لتر بنزين باستثناء وقود الديزل.

هذا وتشرف لجنة مكلفة من مديرية الأمن سرت على جميع المحطات بتوزيع مائتي رقم للسيارات بالتعبئة فقط بالإضافة إلى تحديد يوم واحد اسبوعيا لموظفي الجهات الحكومية.

وطالبت اللجنة المشرفة المكلفة من مديرية الامن سرت ولجنة الازمة شركة البريقة والمستودع الرئيسي بالمنطقة الشرقية زيادة كميات الوقود الى أكثر من عشر شاحنات بدلا من ست شاحنات لإمكانية تخفيف العبء وتوفير الوقود للسيارات.