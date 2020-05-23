البعثة الأممية في ليبيا: قلق ازاء التطورات الميدانية حول مدينة ترهونة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الجمعة عن “القلق الكبير” ازاء “التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة”، جنوب شرق العاصمة طرابلس والمحاصرة من طرف قوات حكومة الوفاق الوطني، وجددت في تغريدة الدعوة لـ”وقف التصعيد العسكري وتغليب الخيارات السلمية”.

وأضافت “إذ تذكر البعثة جميع الأطراف بواجباتهم وفق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، فإنها تحذر من ارتكاب أية أعمال انتقامية تستهدف المدنيين”

وأردفت البعثة الاممية محذرة من “اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة”.

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