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مصدر لـ 218: صمّام الحمادة مازال مغلقًا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى مصدر يعمل في قطاع النفط ومقرب من دائرة القرار في المؤسسة الوطنية للنفط  لقناة 218 الأنباء المتداولة حول إعادة فتح صمام الحمادة الرابط بين حقل الشرارة وشركة الزاوية لتكرير النفط ، مشددا في الوقت ذاته على أن هناك مفاوضات جادة بين المؤسسة وجهات أخرى لم يسميها، بهدف إعادة فتح الصمام ومؤكدا بأن الأمر لا يتعدى ذلك.

وكانت قد أكدت نقابة عمال مصفاة الزاوية عبر منصاتها الرسمية، أمس الجمعة إعادة  فتح صمام النفط في منطقة “الحمادة” المغذي لشركة الزاوية لتكرير النفط التي تحتوي وحدتين توقفتا عن الإنتاج منذ أواخر يناير الماضي بسبب إغلاق الحقول النفطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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