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جهاز النهر سرت يدعو لإقفال فتحات التغدية لأجل الإسراع في تعبئة الخط 

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا الجهاز التنفيدي للنهر الصناعي موقع سرت، كافة الجهات المسؤولة ،عن استهلاك المياه في الخط الرئيسي أجدابيا سرت، جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى والشركة العامة للمياه الوسطى الشرقية سرت، بضرورة إقفال جميع فتحات التغدية بالكامل الموجودة على مسارات خط أجدابيا اتجاة سرت.

وأوضح الجهاز، سبب دعوته، بأنها حتى يتمكن من الإسراع في تعبئة وضغط الخط في أسرع وقت ممكن، لإعادة فتح الصمام الرئيسي سرت المغدي للمنطقة والمدينة سرت، بحسب ما نشرته إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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