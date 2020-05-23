بلدية بنغازي تشرع في رصف شارع الكويت بمنطقة شبنة

شرعت بلدية بنغازي في أعمال رصف إمتداد شارع الكويت، الرابط بين الطريق الدائري الرابع والطريق الدائري الخامس بمنطقة شبنة.

وأوضحت البلدية، أن عملية الرصف تمت في شارع الكويت، الرابط بين الطريق الدائري الرابع والطريق الدائري الخامس “رابط مابين أحياء علي بن أبي طالب “السرتي” وشبنة والمساكن الجاهزة”، وذلك بعد إزالة عوائق مسار الشارع ،حيث بدأت فعلياً الأعمال التمهدية والتأسيسية ، بتنفيذ شركة برقة للمقاولات وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية .

وأشارت بلدية بنغازي، أن هذه الجهود ضمن أعمال لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي، برئاسة رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

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