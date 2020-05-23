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الخارجية الأمريكية تصدر بيانا حول مهاتفة بومبيو للسراج

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على معارضة بلاده استمرار تدفق الأسلحة والذخائر إلى ليبيا، في خرق واضح لقرار حظر الأسلحة المفروض على البلاد.

وأشار بيان للسفارة الأميركية لدى ليبيا التي نسبته للمتحدث الرسمي مورغان أورتاغوس، إلى أن بومبيو  جدّد الدعوة لوقف القتال في ليبيا والعودة للحوار السياسي، خلال حديثه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، واتفقا على أهمية وقف الاشتباكات .

وجاء بيان السفارة الأميركية، مختلفاً عما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عن المحادثات الهاتفية التي جمعت السراج مع بومبيو، ذلك أن المكتب الإعلامي لم يذكر معارضة واشنطن استمرار وصول الأسلحة بطرق غير قانونية الى ليبيا، كما لم يتطرق البيان لما وصفه المكتب الإعلامي للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا لمحاربة الإرهاب.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • الامريكان بيستخفوا بعقولنا فلا يمكن لاردوغان ان بنقل اسلحة ومرتزقة الى ليبيا دون ضوء اخضر امريكى محدد العبوا غيرها ربنا يهدكم على يد القوة العظمى الجديدة جائحة كورونا التى اثبتت ان امريكا شيكابيكا بعد ما جعلت بنس نائب الرئيس يقعمز فى البيت وترامب ياخذ ادوية من غير لازمة خوفا من الكورونا التى وصلت البيت الابيض رغم ان الكل يلبس كمامة
    وبعد ان كانوا يستخفوا بالنقاب الذى تلبسه بعض المسلمات اصبح الرجال والنساء منقبون بالكمامات ويوضع سره فى اضعف خلقه

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