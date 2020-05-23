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داخلية الوفاق تطالب المواطنين الالتزام بحظر التجول طيلة أيام عيد الفطر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

نوّهت الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، إلى كافة المواطنين بضرورة التقيد بالعليمات الصادرة بشأن الحظر الكلي طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك, بناءً على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 348 لسنة 2020م بشأن تمديد حظر التجول.

وأصدرت الغرفة تعليماتها لمديريات الأمن بالمناطق والأجهزة الأمنية المشاركة في خطة الإجراءات والتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجدة بضرورة التشديد على المخالفين للحظر وحجز مركباتهم الآلية.

وطالبت الوزارة، المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ هذا القرار والذي يأتي في المقام الأول للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • الادارة العامة للبلديات الليبية –
    لجنة الاصلاح – والعزل والتوظيف …؟؟
    توجد قرارات اتخذتها مجموعة رابطة شباب وخريجي المناطق والبلديات الليبية وإدارة المجتمع المدني والامني . بخصوص عدة بنود –
    سيتم مناقشتها في المجلس التنفيذي – بالبلديات وامناءها مع لجنة الإشراف المكونة مع الادارة القضاءية للعامة للامن والعدل فرع البلديات :
    فيما يخص :
    (( تنظيم الحضور الشهري لقاعات اللقاءات التنفيذية للمجتمع المدني )) . الذي يقام قبل افتتاح معرض طرابلس الدولي السنوي .
    وسيتم بكل روح ادبية وإيمانية واجتماعية – تنسيق دور العمل المحلي – والادارات بالشكل الصحيح – بطريقة تناسب متطلبات وإصلاحات البلديات بالعاصمة طرابلس – كل على حدة . في اجتماع تنفيذي يجب النظر فيه وبنوده بشكل مناسب وسيتم حضور بعض القيادات الشعبية كضيوف متابعين – وكتابة دورهم الاداري على لوحات امام اماكن جلوسهم .
    – وطرح البنوذ وإعطاء الكلمة – للحاضرين بشكل عملي . وحضاري – وتعرض النتيجة الاجتماع التنفيذي بعد انتهاء من الحضور – بعون الله – ويتم العمل عليها . في الأسبوع المقبل . بعد التحضير . ومن اهم مواضيع هو التوظيف الاداري – واسباب الاهمال الاداري العملي والقضاء عليه . ومشاكل توظيف الخريجين الليبيين وتوفير المهارات الصحيحة في الادارات بالمؤسسات العامة . )) كموضوع للطرح والنقاش – والحلول .
    ولنا لقاء قريب بعون الله .

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