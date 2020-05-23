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مليشيات مصراتة تختطف عائلة كاملة في القداحية بتهمة وصف الطيران التركي بـ”الغاشم”

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

في مشهد يعكس مدى انتهاك مرتزقة “السراج” لحقوق الإنسان، وترويع المواطنين الأمنين، ويدل على أن عمليات الاختطاف مازالت مستمرة من قبل المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، اختطفت مليشيات مسلحة من مصراتة عائلة كاملة في منطقة القادحية بالقرب من بوقرين لمجرد أن كتب أحد أفراد العائلة تعليق “الطيران التركي الغاشم” على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”.

وكتب المواطن “ناجي اجباره”، أحد أفراد العائلة التي تم خطفها، في تعليق على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” قائلا: “بعد اختطاف أخي الأسبوع الماضي وابتزاز العائلة لدفع مبالغ مالية لإطلاق سراحه وبعد تقدم العاىلة بشكوى لآمر الغرفة في بوقرين ومصراته بل ووزير الداخلية فتحي باشاغا وبعد إعطائهم كل العهود والضمانات بعدم تعرض العائلة لأي مضايقات مرة أخرى،، مليشيات مسلحة من مصراته تداهم قبل قليل منزل العائلة وتختطف إخوتي ووالدي البالغ من العمر 90 عاما وتقتادهم لمكان مجهول نسأل الله السلامة”.

وعلق أيضا “إجباره” على صفحته بقوله: “اختطاف عائلة كاملة والتهمة ان ولدهم كتب في تعليق فيسبوكي “الطيران التركي الغاشم” .. الوالد الله لا يوريني فيك ولا في اخوتي مكروه يالله”.

يذكر أن مسلسل الخطف والترهيب من قبل مليشيات “السراج” مستمرا، حيث تعرضت عائلة عبدالحفيظ ميينة، في منطقة الكريمية الخاضعة لحكومة السراج، أول أمس الثلاثاء لهجوم استهدف منزلهم الواقع بمنطقة الكريمية تحديداً بشارع «السامبا» من قبل أربعة أشخاص عند الساعة الـ 9:45 دقيقة ليلاً وكان من بينهم عناصر من المليشيات السورية الموالية لتركيا وفقًا لتقارير.

وبحسب تقارير، الغرض من الهجوم كان السرقة والاستيلاء على مبالغ مالية، مبينةً بأن المهاجمين لم يكتفوا بسرقة الأموال بل قاموا باختطاف ابنة العائلة «وصال» البالغة من العمر 27 عاماً واقتادتها لوجهة غير معلومة.

وطالبت عائلة الفتاة الليبية المختطفة من منطقة الكريمية (منطقة تحت سيطرة حكومة السراج) وصال عبدالحفيظ ميينة كل من لديه معلومات عن ابنتهم المختطفة التواصل معهم عبر الارقام التالية 0912130292، و0912130291.

 

الوالد المخطوف من قبل مليشيات مصراتة
الأخ الذي أبلغ عن حالة الاختطاف
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الطيران التركي القداحية خطف عائلة مليشيات مصراتة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • نفس همجية داعش والقاعدة فى الخطف والنهب والقتل ولكن فى النهاية مصيرهم العادل دخول السجن مثل مرشدهم الوضيع بديع

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  • Ar the end of this tragedy, all of the true Libyans should seriously note that ,” Misrata -the sherkess’ is worse than Hitler, Mussolini or Jim Jones & it is the main hub of [ non-Muslim brother/sister savages thugs top criminals hood ] of devious & inhumane creatures
    Hence, Misrata( mini Turkey) should become the “BURNT LAND” for ever since they have only brought serious hardship & destruction to all LIBYA
    HELL WITH MISRATA and of its residents(savages) as Chadians, Turks, Qatari, Italians & Syrians
    HELL with MISRATA for ever

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