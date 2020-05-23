بلدية بنغازي تبدأ أعمال رصف شارع الكويت بمنطقة شبنة

بدأت بلدية بنغازي أعمال رصف امتداد شارع الكويت، الرابط بين الطريق الدائري الرابع والطريق الدائري الخامس بمنطقة شبنة.

وأوضحت البلدية في بيان لها، أن عملية الرصف تمت في شارع الكويت، الرابط بين الطريق الدائري الرابع والطريق الدائري الخامس “الرابط مابين أحياء علي بن أبي طالب “السرتي” وشبنة والمساكن الجاهزة”، وذلك بعد إزالة عوائق مسار الشارع، حيث بدأت فعلياً الأعمال التمهيدية والتأسيسية.

وأشارت بلدية بنغازي، إلى أن هذه الجهود ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، برئاسة رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.