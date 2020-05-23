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“النجار”: عملية الكشف عن كورونا في عين زارة تستهدف تجميع 700 عينة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

مازالت عمليات المسح الوبائي المجتمعي التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، متواصلة، والتي بدأت ببلديات أبو سليم وسوق الجمعة، حيث انطلقت يوم أمس عمليات الرصد النشط للكشف عن فيروس كورونا المستجد داخل بلدية عين زارة .

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، إن عملية المسح ستشمل أماكن مختلفة تبدأ بمراكز إيواء النازحين في بلدية عين زارة، ومن ثم ستنتقل إلى مسح عشوائي في المحال التجارية ومختلف الأماكن، مشيرا إلى أن الخطة التي وضعها المركز تستهدف تجميع 700 عينة.

كان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، قد أعلن السبت الماضي، أنه تم عقد اجتماع مع عمداء بلديات سوق الجمعة وأبو سليم وعين زارة، لبحث آلية فحص المواطنين من فيروس كورونا وتذليل العقبات أمام فرق الرصد والتقصي بها.

وأوضح “النجار” أن المركز استلم عدد من الأجهزة المستخدمة في إجراء اختبارات فيروس كورونا ستساعد في إجراء المسح الطبي بالبلديات، مشيرا إلى أن بلديات عين زارة وأبو سليم وسوق الجمعة ستكون المرحلة الأولى للمسح من فيروس كورونا، موضحا أن المركز سيبدأ في إجراء مسح شامل لفيروس كورونا في ليبيا لمعرفة نسبة انتشار الفيروس في البلاد.

ولفت “النجار” إلى أن المركز سيعتمد نتائج المسح الشامل كدليل علمي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها الأيام المقبله.

الوسوم

الدكتور بدر الدين النجار المركز الوطني لمكافحة الأمراض بلدية عين زارة عمليات المسح الوبائي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • – لماذا لا يبدأون بحي الانادل – الى يوم أمس اكتشف ضابط المكافحة زوارق تحمل شحنات مخدرات تصل ليلا قبل الفجر – دون رقابة وحفلات ليلية لعبادة الشياطين – بحضور طقوس غير طبيعية – ومختلطة .
    والغريب في الموضوع – ان المدعو فتحي باش آغا – قام بإعطاء أوامر العسكرين بعد ان بذلوا قصارى جهدهم بالعودة بمراكزهم ولا تتم عملية الضبط بشكل مباشر للأعمال الخارجة عن الشريعة والاعراف – ..!!!
    حيث أوضح احد العسكرين ان تلك المنطقة – مصرحين لهم بفعل المنكرات والمستبيحات بحماية من ادارة من الامن الداخلي التي يتعرض على الملتزمين بدينهم ويتهمهم بالارهاب …!!! ويغلق محالهم التجارية ونشاطاتهم الاجتماعية …!!!

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  • مضبوطات – بعض طلبة وطالبات التقنية الطبية بطرابلس – قبل إعدامهم بالرصاص . بالشريعة – وتسليم جثامينهم لأهلهم . دون اي تعزية . العام الماضي .
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