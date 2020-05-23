“النجار”: عملية الكشف عن كورونا في عين زارة تستهدف تجميع 700 عينة

مازالت عمليات المسح الوبائي المجتمعي التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، متواصلة، والتي بدأت ببلديات أبو سليم وسوق الجمعة، حيث انطلقت يوم أمس عمليات الرصد النشط للكشف عن فيروس كورونا المستجد داخل بلدية عين زارة .

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، إن عملية المسح ستشمل أماكن مختلفة تبدأ بمراكز إيواء النازحين في بلدية عين زارة، ومن ثم ستنتقل إلى مسح عشوائي في المحال التجارية ومختلف الأماكن، مشيرا إلى أن الخطة التي وضعها المركز تستهدف تجميع 700 عينة.

كان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، قد أعلن السبت الماضي، أنه تم عقد اجتماع مع عمداء بلديات سوق الجمعة وأبو سليم وعين زارة، لبحث آلية فحص المواطنين من فيروس كورونا وتذليل العقبات أمام فرق الرصد والتقصي بها.

وأوضح “النجار” أن المركز استلم عدد من الأجهزة المستخدمة في إجراء اختبارات فيروس كورونا ستساعد في إجراء المسح الطبي بالبلديات، مشيرا إلى أن بلديات عين زارة وأبو سليم وسوق الجمعة ستكون المرحلة الأولى للمسح من فيروس كورونا، موضحا أن المركز سيبدأ في إجراء مسح شامل لفيروس كورونا في ليبيا لمعرفة نسبة انتشار الفيروس في البلاد.

ولفت “النجار” إلى أن المركز سيعتمد نتائج المسح الشامل كدليل علمي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها الأيام المقبله.