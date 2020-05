عمليات الجيش، السبت، أن حصيلة الطيران المسير التركي الذي أسقطته قوات الجيش وصل إلى 92 طائرة مسيرة.

وأوضحت الغرفة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه الطائرات المسيرة التركية، دفعت حكومة الوفاق غير المعتمدة أثمانها مضاعفة من خزينة الدولة.

