أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، عودة التيار الكهربائي إلى مدينة الرحيبات بعد انقطاع دام لساعات.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن انقطاع الكهرباء كان بسبب انفجار رأس كابل ضغط عالي 11كيلو فولت في المحطة الجاهزة مصنع الملابس، وتم إصلاحه.

The post شركة الكهرباء تعلن عودة التيار الكهربائي إلى مدينة الرحيبات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24