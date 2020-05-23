الإعلام الحربي: إسقاط خمس طائرات تركية مسيرة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن منصات الدفاع الجوي تمكنت خلال الساعات الماضية من إسقاط خمس طائرات تركية مُسيّرة من طراز بيرقدار.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي في إيجاز لها أنها قامت باستهداف وإسقاط طائرة تركية مُسيرة بالقرب من منطقة القريات وذلك بعد منتصف ليل اليوم السبت بالإضافة إلى إسقاط طائرة تركية مُسيّرة أخرى في نفس المنطقة فجر الجمعة بالقرب من منطقة القريات وكذلك طائرة ثالثة جرى استهدافها وإسقاطها في منطقة بوالغريب جنوب مدينة بني وليد فجر الجمعة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى استهداف طائرتين تركيتين مُسيّرتين حاولتا الإغارة على مواقعٍ للآمنين المدنيين في مدينة ترهونة.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن هذه المحاولات التي تقوم بها تركيا من خلال طيرانها المُسيّر هي تهديدٌ مباشر وحقيقي لسلامة المدنيين، وهي محاولات بائسة كلفتهم الكثير من الخسائر المادية وستكلفهم المزيد في حال تكرارها، مشيرة إلى أن القوات المُسلحة تترصد كافة أجواء مناطق العمليات وهي على أعلى درجات الجاهزية لردع أي غزوٍ يهدّد أمن وسلامة ليبيا.