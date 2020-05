تقلع اليوم السبت طائرتين من مطار مصراتة الدولي، قاصدتين مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك ضمن الرحلات المقررة لعودة العالقين في الخارج.

وبينت الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة الدولي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن جدول الرحلات اليوم كالتالي:

الخطوط الليبية

مصراتة : تونس LN032 الاقلاع 20:00 الوصول 21:20

تونس : مصراتة LN303 الأقلاع 22:30 الوصول 23:50

الأجنحة الليبية

مصراتة : تونس YL 800 الإقلاع 11:30 الوصول 12:50

تونس : مصراتة YL 801 الإقلاع 14:30 الوصول 15:50

The post الإعلان عن مواعيد رحلات إعادة العالقين في تونس اليوم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24