هاتفيا..وزيرا الخارجية الإيطالي والتركي يؤكدان أهمية ضمان الحل السياسي في ليبيا

ناقش وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكدت الخارجية الايطالية في بيان لها، أن دي مايو وأوغلو جددا التأكيد على أهمية ضمان الحل السياسي في ليبيا، كما تبادلا وجهات النظر حول عملية ايريني الأوروبية وحول تطبيق حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

