اصطدام سيارتين أمام القبة الفلكية في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، وقوع حادث مروري أمام القبة الفلكية بين سيارتين بسبب القيادة المتهورة، مؤكدة عدم حدوث أضرار بشرية نتيجة الحادث.

وأوضحت المديرية أن الحادث وقع ليلة أمس، بين مركبتين «كيا سيراتو» و«هونداي افانتي»، بسبب القيادة المتهورة لسائق الكيا الذي كان يقود بسرعة جنونية عندما فقد السيطرة على مركبته واصطدم بالهونداي، حيث تعرض صاحب الأخيرة لإصابة بسيطة.

وفي سياق آخر، أكدت المديرية استمرار أعمال التمركزات الأمنية أمام مقار مراكز الشرطة لفرض حظر التجول، مشيرة إلى قيام رئيس قسم شؤون المراكز العميد أحمد غيث مساء أمس الجمعة بمتابعة تنفيذ قرار الحظر من قبل هذه التمركزات، فضلا عن الوقوف على سير العمل الأمني فيها، تنفيذا لتعليمات مدير الأمن، العميد أسامة عويدان.

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