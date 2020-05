أعلن البرلمان التونسي، الجمعة، أنه سيعقد جلسة عامة في الثالث من يونيو المقبل، لـمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن التدخلات في الأزمة الليبية.

وأشار المكتب الإعلامي للبرلمان، في بيان له، أنه ستتم مساءلة الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية وتحركاته المشبوهة فيما يتعلق بليبيا.

The post البرلمان التونسي يحدد جلسة لمساءلة الغنوشي بشأن تحركاته المشبوهة في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24