الكويتي ناصر الدويلة: عملية “تحرير ترهونة” مستوحاة من خطة فتح مكة

زعم العضو السابق بمجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة، أن عملية تحرير مدينة ترهونة التي يقوم بها مليشيات ومرتزقة “السراج” في الوقت الراهن، مستوحاة من خطة فتح مكة التي وضعها النبي لإضعاف مقاومة قريش.

وادعى الإخواني الكويتي في تدوينة على موقع “تويتر”، بقوله: “بناء على طلب قيادة الجيش الوطني الليبي في طرابلس سامتنع عن تقديم تفاصيل عملية تحرير ترهونه ولكن الهجوم يستوحي خطة فتح مكه التي وضعها النبي لشل مقاومة قريش بهجوم صاعق مصمم على انهاء الوضع و نسأل الله ان يحفظ المدنيين في ترهونه و يهزم المداخلة وعباد الطواغيت و جرذان معمر وأشكالهم”

وكان الإخواني الكويتي “الدويلة” الموالي للمشروع الإخواني القطري التركي في ليبيا، عبر في وقت سابق، عن أمنيته في سقوط مدينة ترهونة في أيدي الغزاة الأتراك ومعاونيهم من المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج والإرهابيين والمرتزقة الأجانب.

وقال “الدويلة” في تغريدة سابقة على حسابه بموقع “تويتر”: “ستسقط ترهونة وبني وليد بأسرع من ومضة البرق، فيا وجهاء المدينتين لا يغرنكم الشيطان ويدمر مدنكم إن كيد الشيطان كان ضعيفا”.

وواصل “الدويلة” الذي سبق اعتقاله في الكويت لتهجمه على دول الخليج من أجل قطر، تغريدته بالهجوم على القائد العام للجيش الليبي، زاعما: “الحق مع إخوانكم في طرابلس، والشيطان مع البرغوث (المشير أركان حرب خليفة) حفتر عميل الصهيونية والاستعمار، وسينتصر الحق ويزهق الباطل، لا تخربوا بيوتكم بأيديكم وتشردوا أبناءكم والسلامة غنيمة”.