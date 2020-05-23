أعلن مدراء المستشفيات والمراكز الطبية، والخدمات الصحية بالبلديات، وجهازي الإسعاف والإمداد الطبي بالحكومة الليبية إخلاء مسؤوليتهم في حال انهارت الخدمات الصحية في البلاد، مرجعين الأمر لتأخر مصرف ليبيا المركزي في صرف مخصصات الميزانية العامة للمؤسسات الطبية منذ ثمانية أشهر.

وقال المدراء في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إن قانون الميزانية تم إقراره للعام 2020 م، مطالبين كافة الجهات القضائية للتحقيق في هذا الأمر باعتباره يهدد سلامة وحياة المرضى داخل المؤسسات الصحية.

ودعا البيان رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية ووزير الصحة إلى التدخل لحل هذا الأمر، مقدمين التحية للدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب وتحرير البلاد من المرتزقة والميليشيات المؤدلجة.

وأوضح البيان الذي تلي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني بحضور وزير الصحة سعد عقوب أن التأخير بصرف المخصصات المالية لهذه المستشفيات والمراكز الطبية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات وجهازي الإسعاف و الطوارئ والإمداد الطبي منذ شهر سبتمبر 2019 م إلى الآن سيكون له تأثير سلبي ونتائج لا يحمد عقباها.

وأكد المدراء في بيانهم أن الأمر في غاية الأهمية، معربين عن أملهم في إبداء رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء توجيهات لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والتخطيط بالإسراع في صرف المخصصات المالية لكافة المرافق الطبية قبل تأزم الوضع.