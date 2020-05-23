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المشري: أجهزنا على المشروع العسكري الفاشل

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عبر برنامج للاتصال المباشر لقاء مع ثلة من خبراء الشأن الليبي في العاصمة الامريكية واشنطن بدعوة وتنسيق من التحالف الليبي الأمريكي في واشنطن الذي يقوده عصام عميش عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

شارك في اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس 65 خبير ومهتم بالشأن الليبي وشمل الحضور مسؤولين في الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي السابق وعدد من العاملين في عدة سفارات أجنبية في العاصمة الأمريكية وموظفين وباحثين في الكونجرس الأمريكي والعديد من المراكز البحثية الكبيرة في واشنطن والبنك الدولي بالإضافة إلى إعلامين من قناة CNN الأمريكية وممثلين عن الجامعات ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وبعض من أبناء الجالية الليبية الأمريكية.

وتخلل النقاش عرض عام عن الأوضاع الأخيرة في ليبيا في ظل التطورات العسكرية والسياسية وصد ما وصفه المشري بـ “العدوان علي طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والإجهاز على ما وصفه بـ”المشروع العسكري الفاشل” والتدخلات الإقليمية، وكذلك محاولات المجتمع الدولي الحفاظ علي المسار السياسي وحل الازمة الليبية.

وكان اللقاء باللغتين العربية والانجليزية وتخلله العديد من الأسئلة المهمة عن كل جوانب القضية الليبية إذ قام المشري بالإجابة عن بعض الأمور غير الواضحة لدى المهتم الأمريكي مع تفصيل عن دور المؤسسات الشرعية في صد كل المؤمرات الإقليمية والدولية.

وأكد على حق الليبيين في الوصول إلى الأمن والاستقرار في ظل دولة مدنية ديمقراطية تجمع كل شرائح الوطن بكل مكوناته وتمهد للاستقرار والعيش الكريم لكل الليبيين حسب تعبيره.

كما تطرق إلى العديد من القضايا الشائكة وطرح رؤيته للحل وبناء جسور الثقة والتحالفات مع القوي الدولية الفاعلة علي رأسها الولايات المتحدة الامريكية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • متخلف عقليا وعايش فى اوهام من تعاطى الترامادول ونسى ان الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة عمر المختار حفتر يسيطر الان على اقليمى برقة وفزان بما فيهما من ثروات نفطية ومائية وفى اقليم طرابلس متواجد فى محاور عدة بطرابلس وترهونة وسرت وبنى وليد والزنتان والرجبان وغيرها وان كان انسحب بكامل قواته وعتاده ليحولهم الى محاور القتال الرئيسية بطرابلس ومصراته ويدخل جرذانكم الى مكان فى الصحراء يعرف نسور الجو كل شبر فيه ليقصفوه وبعد الهدنة التى اعلن عنها الجيش الوطنى فى العيد وتجهيز قوة جوبة هائلة تشارك فى المعركة تدمر كل اوكار المليشيات العثمانية سيستكمل الجيش التحرير فانتم شوية صراصير غبية استعانت بكلب الجيران اردوغان الذى استنفذ كل اوراقه ولايزال الجيش الوطنى متقدما رغم انه لم يستنفذ بعد معظم اروراقه من تدخل الاشقاء والاصدقاء المصنف عندهم الاخوان جماعة ارهابية وطبقا للقانون اادولى يجب محاربة الارهاب ووقتها عيشتكم هباب كما حدث فى مصر والسودان اين الخوان الان فى خبر كان وغدا سنقول اين خوان تونس وليبيا الاجابة فى السجون يمارسون هوايتهم المفضلة جهاد النكاح الشرجى فهو شرعى عند اخوان لوط من الاخوان المثليين المفسدين فى الارض

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  • غباوة الاخوان سبب هزيمتهم فى كل مكان فهم مثل خفافيش الظلام اذا خرجوا للنور تظهر مساوئهم انظر الى غباوة الغنوشى فهو الان كالكتكوت المبلول وتعرض لهجوم كاسح من الشعب التونسى وقد يعزل من رئاسة البرلمان وحتى داخل حركة النهضة حملة ضده لاسقاطه من رئاسة الحركة بسبب غباوته الشديدة التى لا تقل هذا الصرصار الحقير المشرى الذى مهما فعل فمصيره مع اخوانه السجن او الاعدام بتهمة الخيانة العظمى ودعم الاحتلال العثمانى للبلاد

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  • وحافظنا على مشروع جماعتنا الضالة مشروع الفوضى واللادوله مشروع المليشيات والجماعات الإرهابية مشروع النهب والقتل والتهريب وإذلال الناس. لعنة الله عليكم

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