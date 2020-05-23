المشري: أجهزنا على المشروع العسكري الفاشل

ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عبر برنامج للاتصال المباشر لقاء مع ثلة من خبراء الشأن الليبي في العاصمة الامريكية واشنطن بدعوة وتنسيق من التحالف الليبي الأمريكي في واشنطن الذي يقوده عصام عميش عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

شارك في اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس 65 خبير ومهتم بالشأن الليبي وشمل الحضور مسؤولين في الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي السابق وعدد من العاملين في عدة سفارات أجنبية في العاصمة الأمريكية وموظفين وباحثين في الكونجرس الأمريكي والعديد من المراكز البحثية الكبيرة في واشنطن والبنك الدولي بالإضافة إلى إعلامين من قناة CNN الأمريكية وممثلين عن الجامعات ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وبعض من أبناء الجالية الليبية الأمريكية.

وتخلل النقاش عرض عام عن الأوضاع الأخيرة في ليبيا في ظل التطورات العسكرية والسياسية وصد ما وصفه المشري بـ “العدوان علي طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والإجهاز على ما وصفه بـ”المشروع العسكري الفاشل” والتدخلات الإقليمية، وكذلك محاولات المجتمع الدولي الحفاظ علي المسار السياسي وحل الازمة الليبية.

وكان اللقاء باللغتين العربية والانجليزية وتخلله العديد من الأسئلة المهمة عن كل جوانب القضية الليبية إذ قام المشري بالإجابة عن بعض الأمور غير الواضحة لدى المهتم الأمريكي مع تفصيل عن دور المؤسسات الشرعية في صد كل المؤمرات الإقليمية والدولية.

وأكد على حق الليبيين في الوصول إلى الأمن والاستقرار في ظل دولة مدنية ديمقراطية تجمع كل شرائح الوطن بكل مكوناته وتمهد للاستقرار والعيش الكريم لكل الليبيين حسب تعبيره.

كما تطرق إلى العديد من القضايا الشائكة وطرح رؤيته للحل وبناء جسور الثقة والتحالفات مع القوي الدولية الفاعلة علي رأسها الولايات المتحدة الامريكية.

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