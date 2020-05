أعلن عضو المجلس البلدي الزاوية، مــنيرة عبدالله هويسة، الجمعة، استلام البلدية مجموعة مختلفة من الصدقات الطبية المقدمة من وكالة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.

واوضحت هويسة في بيان لها، أن هذه الصدقات ضمن مشروع إعادة تهيئة مستوصف صلاح الدين وأخرى تستهدف مستشفى الزاوية التعليمي وعددا من المراكز الصحية ضمن نطاق البلدية.

