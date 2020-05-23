إجلاء 63 تونسيا من مصراتة

قالت القنصلية التونسية العامة بطرابلس أنه تم إجلاء 63 تونسيا من ليبيا بعد مجهود مضني في حيّز زمني قياسي رغم الظروف الصعبة والعراقيل.

وأضافت القنصلية أن الطائرة التي أجلت التوانسة أقلعت مساء أمس الجمعة من مطار مصراتة نحو مطار تونس قرطاج الدولي الطائر.

والشهر الماضي، بدأت السلطات التونسية عمليات إجلاء التونسيين العائدين من ليبيا، عبر دفعات.

وأكدت السلطات التونسية، إن هؤلاء الأشخاص ستشملهم إجراءات أمنية وصحية دقيقة قبل مغادرتهم في اتجاه إحدى الولايات، حيث تم تخصيص فضاء للحجر الصحي الإجباري لإيوائهم.