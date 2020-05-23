الحكومة الليبية: الأحد أول أيام العيد

أعلنت الحكومة الليبية أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأحد الموافق 24 مايو 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الحكومة أن الإعلان جاء طبقا لما خلصت إليه لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت الحكومة أنه نظرا لتعذر رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية، وعدم ورود أي شهادات ثبوتية بالخصوص، فإن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.