الحكومة الليبية: الأحد أول أيام العيد

أعلنت الحكومة الليبية أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأحد الموافق 24 مايو 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأكدت الحكومة أن الإعلان جاء طبقا لما خلصت إليه لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضحت الحكومة أنه نظرا لتعذر رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية، وعدم ورود أي شهادات ثبوتية بالخصوص، فإن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.
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