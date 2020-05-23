«الأرصاد»: طقس معتدل في الشمال والوسط ومرتفع الحرارة في الجنوب.. واحتمال سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل إلى الاعتدال على أغلب مناطق الشمال والوسط الليبي اليوم السبت، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع النسبي في مناطق الجنوب، مع تكاثر السحب على بعض مناطق الجنوب الغربي واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والحرارة تتراوح بين 23 و29 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا الأحد أول أيام عيد الفطر.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية حفيفة إلى معتدلة السرعة، والحرارة بين 23 و28 درجة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر وبين 30 و33 درجة على الدواخل.

الجفرة- سبها- غات – غدامس – الحمادة:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية. والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، والحرارة بين 30 و36 درجة ولا تتجاوز ة28 درجة على الحمادة والجفرة، فيما تسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على أقصى الجنوب الشرقي، والحرارة بين 36 و40 درجة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا