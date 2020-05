الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق الشمال والوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل إلى الاعتدال على أغلب مناطق الشمال والوسط الليبي اليوم السبت، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع النسبي في مناطق الجنوب، مع تكاثر السحب على بعض مناطق الجنوب الغربي واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

وعلى رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والحرارة تتراوح بين 23 و29 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا الأحد أول أيام عيد الفطر.

بينما على الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية حفيفة إلى معتدلة السرعة، والحرارة بين 23 و28 درجة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر وبين 30 و33 درجة على الدواخل.

وعلى الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة ستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية. والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، والحرارة بين 30 و36 درجة ولا تتجاوز 28 درجة على الحمادة والجفرة، فيما تسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

أما على الكفرة – السرير – تازربو، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على أقصى الجنوب الشرقي، والحرارة بين 36 و40 درجة

