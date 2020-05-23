دعت الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق المواطنين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة بشأن الحظر الكلي طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك بناء على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 348 لسنة 2020م بشأن تمديد حظر التجول.

وأصدرت الغرفة تعليماتها لمديريات الأمن بالمناطق والأجهزة الأمنية المشاركة في خطة الإجراءات والتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجدة بضرورة التشديد على المخالفين للحظر وحجز مركباتهم الآلية.

وطالبت الغرفة المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ هذا القرار والذي يهدف للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.