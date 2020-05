أعلنت ما تسمى بعملية بركان الغضب، السبت، تقدم قوات الوفاق في محور المشروع واقتحامها لمواقع وصفتها بالهامة كان يسيطر عليها الجيش.

The post ما تسمى “بركان الغضب” تعلن تقدم قوات الوفاق في محور المشروع appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24