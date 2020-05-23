أعلن الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، السبت، اقتحام قوات الوفاق لمعسكر حمزة.
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أعلن الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، السبت، اقتحام قوات الوفاق لمعسكر حمزة.
The post قنونو: قوات الوفاق تقتحم معسكر حمزة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
ما كنتم فيه من شهور واخرجكم منه الجيش الوطنى وكلمة اقتحام اكذوبه لان الجيش اعلن مسبقا عن التراجع مسافة للخلف وبالتالى خرج بكامل اسلحته وافراده وقولوا دخلنا المعسكر الذى اخلاه الجيش لتدخلوا فيه باعداد كبير وبالتالى يقوم نسور الجو بسحق من فيه بعيدا عن السكان اى يجعله مصيدة للجرذان ثم يعود اليه من جديد سياسة الفر والكر اثبتت نجاحها من قبل خاصة فى معسكر اليرموك يرموك ياقنونو فى صفيحة زبالة !!! ولو كان الامر بايدى لامرت بتحرير مصراته اولا قبل طرابلس فخط الامداد عندها قوى وممتد حتى الحدود المصرية وسالك امام خير اجناد الارض والحرب خدعة فربما يفكروا مثلى التركيز على حصار مصراته قبل طرابلس لقربها من الامدادات القوية
الله اكبر ولله الحمد الى الامام لستئصال ورم اعداء الانسان و الحجر عليهم الخزي
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