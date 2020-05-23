أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراته قيام فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بسحب 131 مسحة أنفية بلعومية منها 117 للعائدين من السفر و14 مسحة مختلفة وجرى إرسالها لمختبر مكافحة الأمراض مصراته وبعض العينات للمركز المرجعي في انتظار نتائج التحاليل.

وبينت اللجنة في إيجاز لها أمس الجمعة أن فريق الرصد والتقصي والاستجابه السريعة أعلن أن المسحات التي تم سحبها يوم الخميس وعددها 4 مسحات كانت نتائج التحاليل سالبة ويقوم الفريق بالمتابعة مع جميع الحالات في حالة حدوث أي تطور.