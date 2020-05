أكدت مصادر صحفية، السبت، أن الجيش قام بإسقاط طائرة مسيرة تركية، بالقرب من منطقة التصنيع الحربي في بني وليد.

