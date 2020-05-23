بسبب كورونا… أسواق مفقودة وعيد مختلف

تقرير

افتقدت عديد المدن الليبية في هذا العام أسواقا ارتبط بها المواطنون منذ عقود بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من عدوى فيروس كورونا ومن بينها شارع الرشيد وباب الحرية وسوق الحوت في مدينة طرابلس، التي تباع فيها سلع متنوعة ومختلفة.

وكانت هذه الأسواق تشهد ازدحامات كبيرة خلال الأيام الأخيرة من رمضان حيث تباع فيها الملابس والسلع الغذائية والمخبوزات البيتية وغيرها.

وفي مدينة بنغازي افتقد المواطنون نشاط سوق الحوت وسوق الحديقة وسوق الجمعة، بسبب الحروب مرورا بأزمة كورونا التي قوضت الحركة التجارية مؤخرا رغم محاولات بعض التجار بعودة الأنشطة، وخيمت الأزمة على باقي الأسواق في مناطق ومدن مختلفة وافتقدها المواطنون بدخول وقت تنفيذ الحظر بهدف الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وتحذو المواطنون آمال بأن تنتهي أزمة كورونا وتعود الحياة لسابق عهدها بالالتزام بالمناشدات المتكررة من السلطات الصحية باحترام الإجراءات الوقائية.

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