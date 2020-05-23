إيطاليا وتركيا تبحثان الأوضاع في ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
23 May, 2020
أعلنت السلطات في روما أن الأوضاع في ليبيا تصدرت النقاش خلال مكالمة هاتفية مطولة بين وزير الخارجية لويجي دي مايو ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.
ووفق مذكرة صدرت عن الخارجية الايطالية مساء الجمعة، جدد الوزيران التأكيد على “أهمية ضمان العملية السياسية في ليبيا كما تبادلا وجهات النظر حول عملية ايريني الأوروبية وحول تطبيق حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بحسب وكالة آكي.
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