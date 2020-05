الأرصاد تحذر الصيادين من رياح قوية على ساحل الخليج

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين، اليوم السبت، من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على ساحل الخليج، لتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأوضح المركز، أن التحذير تبدأ صلاحيته من الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحي إلى الثامنة مساءا، مشيرا إلى أن حالة الطقس على ميناء طرابلس ستكون سماء صافية مع ظهور بعض السحب العابرة، وارتفاع للموج (الخفيف) ليتراوح بين 0.50 متر ومترا، فيما تكون درجة الحرارة سطح البحر 21 درجة، والرؤية جيدة، والرياح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

وفيما يخص ميناء بنغازي فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح تتراوح سرعتها ما بين 5 و20 عقدة، وارتفاع الموج (الخفيف) بين 0.75 مترا و1.25 مترا، ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة، والرؤية جيد.

