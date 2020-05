أعلن المركز الإعلامي لما تسمى بـ “كتيبة الحركة 36″، سيطرة قوات الوفاق على معسكر اليرموك بمنطقة الخلة جنوب طرابلس.

