سبها تستعد للعيد “رغم كل الظروف”

تشهد مدينة سبها قبيل عيد الفطر المبارك حركة شرائية واضحة بالرغم من قلة السيولة المصرفية والارتفاع النسبي في الأسعار.

ويقبل المواطنون في مدينة سبها مع اقتراب عيد الفطر المبارك على محال المواد المنزلية لشراء حاجياتهم من هذه المواد والأطقم الخاصة بتقديم الحلويات والعصائر وشراء أجود الأصناف وأفضلها وما هو معروض في السوق.

وساهم نقص السيولة المصرفية في تنشيط حركة محال بيع الذهب حيث لجأ أغلب المواطنين لبيع مدخراتهم من أجل الحصول على سيولة نقدية وشراء ما يحتاجونه في هذا العيد.

و لا يختلف العيد كثيرا عن سابقه في مدينة سبها فنقص السيولة وغلاء الأسعار باتت مشكلة مزمنة ولكنها لم تثن الأهالي عن المحافظة على عاداتهم في شراء الملابس وما يحتاجونه رغم قلة ذات اليد.

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