منظمة حقوقية: زرع الألغام في المناطق السكنية يعرقل عودة النازحين إلى منازلهم

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السبت، زرع الألغام وترك مخلفات الحرب في المناطق والأحياء السكنية والمدنية بطرابلس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها ومن خلال التقصي تأكدت من تفخيخ منازل ومزارع وبعض الطرق الفرعية والرئيسية في طرابلس، لافتة إلى أن هذا من شأنه عرقلة عودة آلاف المدنيين النازحين الى منازلهم وتعريض حياتهم للخطر.

وطالبت اللجنة الجهات المختصة بمدينة طرابلس بالإسراع في فحص المنازل وممتلكات السكان المدنيين قبل رجوعهم إليها، داعية السكان الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأكد التام من عدم وجود أجسام غريبة في بيوتهم وذلك للحفاظ على أرواحهم.

كما طالبت اللجنة، جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية العاملة في ميدان نزع الألغام والمفخخات وإزالة مخلفات الحروب بتقديم يد المساعدة لليبيا من أجل تفكيك وإزالة جميع الألغام ومخلفات الحرب.

