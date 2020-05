أعلنت حكومة الوفاق غير المعتمدة، السبت، أنا إجازة عيد الفطر المبارك ثلاثة أيام وذلك اعتبارا من الأول إلى الثالث من شهر شوال للعام 1441هجرية.

