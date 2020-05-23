الجيش: إسقاط مزيد من الطائرات المسيرة

ذكر عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني المنذر الخرطوش أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرتين مُسيّرتين تابعتين لقوات الوفاق وقامت بإسقاطهما .

وأوضح الخرطوش أن الطائرة الأولى تم إسقاطها في منطقة القريات، بينما الثانية تم إسقاطها في منطقة بو الغرب جنوب مدينة بن وليد .

وعرض الخرطوش صوراً تظهر حطاماً للطائرات المسيرة التركية التي تحركها غرف عمليات تركية في قاعدة معيتيقة والكلية الجوية مصراتة .

وكانت طائرة تركية مسيرة قد استهدفت قبل نحو أسبوع حافلة مدنية نوع مرسيدس “ڤيتو” بمنطقة اشميخ سبقها استهداف شاحنة كان على متنها خضروات بمنطقة القريات، كما لم تتوقف غارات الطيران المسير التركي خلال الأسابيع الماضية حيث استهدفت طائرة أخرى سيارة مدنية لأحد المواطنين بوادي اشميخ، في حين أن الأشخاص الذين كانوا على متن الحافلة المدنية نجوا من قصف الطيران ولم يسفر سوى عن أضرار مادية.

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